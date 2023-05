Après un an de détention pour cybercriminalité, le Vosgien Sébastien Raoult "garde le moral"

Le 31 mai 2022, le Vosgien Sébastien Raoult était arrêté au Maroc. Fiché par Interpol, il s'apprêtait à rentrer de voyage quand il a été appréhendé à l'aéroport Rabat-Salé. Ancien étudiant en informatique, originaire d'Épinal, il est accusé de cybercriminalité par les autorités américaines. Il a passé huit mois en détention au Maroc, avant d'être extradé vers les États-Unis le 25 janvier 2023, où il est toujours incarcéré.

Avec deux autres ressortissants Français, ils sont accusés de former un groupe de hackers, nommé les "ShinyHunters". Les trois jeunes hommes sont soupçonnés d'avoir piraté les sites de plusieurs grandes entreprises, dont certaines américaines, comme Microsoft, la marque de vêtements Bonobos ou l'opérateur téléphonique AT&T. Il fait face à neuf chefs d'inculpation, notamment pour association de malfaiteurs, fraude informatiques et usurpation d'identité.

Un an plus tard, France Bleu Sud Lorraine revient sur l'affaire

Ses proches réclament un procès en France

Quand Sébastien Raoult est arrêté au Maroc, l'année dernière, son père, Paul, ne comprend pas, il est sous le choc. "C'est un mélange de pensées, d'émotions et de sentiments qui vont de l'incompréhension à l'inquiétude", confie-t-il. Accusé de cybercriminalité, le jeune homme va passer huit mois en détention dans des conditions "assez terribles", selon ses propres mots. "Ils sont huit par cellule, parfois onze, à dormir à même le sol, sans intimité, confirme son père. Il ne peut pas sortir, doit manger par terre et ne peut se laver qu'au robinet, ça a été huit mois très difficiles".

En début d'année, le jeune Vosgien est extradé vers les États-Unis. Depuis, ses proches n'ont de cesse de se battre, ils multiplient les recours devant la justice et le gouvernement. "L'objectif prioritaire depuis le début, c'est de faire en sorte que cette affaire soit jugée en France. Elle s'est jouée sur le territoire national, pour nous, elle doit être jugée au même endroit", insiste Guy Monsuy, membre du "Comité de soutien Sébastien Raoult".

"On a été abandonnés par les autorités françaises"

La famille de Sébastien déplore l'inaction des autorités françaises. "Le gouvernement et la justice française n'interviennent pas pour faire revenir Sébastien en France. Il ne se passe rien, aucune action, c'est le silence complet. Depuis le début, on a été abandonnés par les autorités françaises", déplore son père, Paul. L'avocat de Sébastien Raoult a d'ailleurs porté plainte contre X en France ce mardi 30 mai. Il estime que ses libertés personnelles ont été bafouées au profit d'une puissance étrangère.

"Il garde un très bon mental et son sens de l'humour"

Pour l'instant, Sébastien est toujours incarcéré aux États-Unis, où il risque jusqu'à 116 ans de prison. "On est inquiets, il n'a pas du tout la possibilité de se défendre d'une façon juste et équitable là-bas", regrette Guy Monsuy. Dans un entretien téléphonique accordé récemment à l'AFP, Sébastien Raoult dit toujours espérer un "retour en France" pour y être jugé. "J’espère que ça va bientôt se finir, ça commence à faire long", a-t-il déclaré depuis le centre de détention fédéral de Sea Tac, près de Seattle.

Après un an de détention, le jeune Vosgien "garde le moral", rassure son père, Paul qui est régulièrement en contact avec lui. "On a souvent des nouvelles de lui par téléphone ou par mail. Il est égal à lui-même, comme il l'a toujours été, il garde un très bon mental et son sens de l'humour, il préfère voir le verre à moitié plein, plutôt qu'à moitié vide", raconte-t-il. Sébastien Raoult a plaidé "non-coupable" et doit être jugé aux États-Unis le 16 janvier 2024.