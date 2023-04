Après un choc frontal à Courrières, un homme en urgence absolue et un enfant d'un an et demi blessé

Deux voitures se sont violemment percutées ce samedi 15 avril après-midi, vers 17h30, dans la rue de la Libération à Courrières, près de Lens, dans le Pas-de-Calais. Le choc frontal a fait quatre blessés : un homme de 34 ans, gravement touché, et trois blessés plus légers : un petit garçon d'un an et demi, une femme de 34 ans et un homme de 59 ans.

L'homme de 34 ans le plus touché a été héliporté en urgence par le SAMU au centre hospitalier de Lille. Les pompiers des casernes d'Hénin-Beaumont et d'Oignies ont pris en charge les trois autres blessés avec des équipes du SMUR.