Cinq personnes sont mises en cause après un coup de filet lundi 11 octobre à Saint-Étienne, Firminy et au Chambon-Feugerolles. Les policiers ont au passage saisi de "très importantes" quantités de cannabis et de cocaïne, ainsi que des armes, des voitures volées et des objets de luxe.

Après un an d'enquête, la police démantèle un trafic de drogue au Chambon-Feugerolles

Le large coup de filet réalisé lundi 11 octobre au Chambon-Feugerolles, à Firminy et à Saint-Étienne a permis le démantèlement d'un réseau de trafic de drogue qui sévissait notamment dans le quartier de la gare chambonnaire. Le procureur de la République stéphanois l'annonce ce mardi 2 novembre dans un communiqué : cinq individus ont été interpellés et près de 25 kilos de drogue ont été saisis. C'est le résultat de près d'un an d'enquête.

De très jeunes dealers à la base de ce trafic

Les policiers ont commencé à remonter le fil en novembre 2020 : une enquête préliminaire était ouverte après des plaintes d'habitants du secteur de la gare du Chambon-Feugerolles, l'un des points de deal de ce réseau. La brigade des stupéfiants et la BAC ligérienne ont d'abord contrôlé des consommateurs, puis des petits dealers pour identifier les responsables de ce trafic. En surveillant les allées et venues de chacun, ils se rendent compte que ce trafic "est assuré par de très jeunes vendeurs, certains âgés de 14 ans", qui réalisaient une soixantaine de transactions par jour précise le parquet de Saint-Étienne.

25 kilos de drogue, des armes, des montres et des baskets de luxe

Puis, lundi 11 octobre, 70 policiers, dont des agents du RAID venus de Lyon, perquisitionnent les appartements, les véhicules et les garages des suspects dans trois communes : à Firminy, au Chambon-Feugerolles et à Saint-Étienne. Sur place, les agents saisissent 19.175 kilos de résine de cannabis, 2.8 kilos d'herbe de cannabis et 2.72 kilos de cocaïne.

Ce n'est pas tout. Ils retrouvent aussi deux armes de poings, 23.000 euros en liquide, 30.000 euros d'objets de luxe, des montres et des baskets de marque, ainsi que 5 voitures haut de gamme volées.

Deux hommes en détention provisoire

Cinq personnes sont alors interpellées, deux autres se présentent ensuite au commissariat et sont placées en garde-à-vue. Depuis, deux ont été mises hors de cause.

L'homme de 36 ans, soupçonné d'être à la tête de ce réseau, est le seul à avoir déjà trempé dans une affaire de stupéfiant. Il est en détention provisoire ainsi qu'un jeune homme de 21 ans qui aurait été chargé de la logistique. Les trois autres suspects, dont un homme de 56 ans, sont sous contrôle judiciaire.