Après un meurtre, un agriculteur et sa mère de 84 ans devant les assises de la Drôme

C'est une affaire très particulière qui est jugée à partir de ce jeudi aux Assises de la Drôme. Un agriculteur de 56 ans est accusé de meurtre, sa mère âgée aujourd'hui de 84 ans est poursuivie pour recel de cadavre. Tous les deux avaient tenté de faire disparaître le corps en le jetant dans le Rhône, ligoté et lesté avec un moellon, depuis le pont de La Voulte. Le corps est découvert par un plaisancier quelques jours plus tard, à une trentaine de kilomètres en aval du fleuve.

Deux tirs de carabine

Grâce à ses empreintes digitales, la victime est identifiée rapidement. Il s'agit d'un homme de 48 ans qui habite dans une caravane, sur un terrain appartenant à l'agriculteur qui vit à côté. Il est installé là depuis un an moyennant une somme modique pour l'électricité. L'agriculteur ne tarde pas à avouer. Son locataire s'énervait souvent contre lui et contre sa mère, surtout quand il avait trop bu. Il y aurait eu la critique de trop. L'homme lui aurait reproché de mal soigner ses animaux et il aurait menacé de le dénoncer pour maltraitance. Le quinquagénaire va alors chercher sa carabine. Et il tire deux fois. D'abord dans la poitrine. Puis dans la tête de la victime.

Jeté dans le Rhône au milieu de la nuit

L'accusé est présenté comme un vieux garçon un peu immature. Sa mère qui vivait seule avec lui depuis la mort de son mari n'aurait pensé qu'à le protéger. C'est ensemble qu'ils auraient décidé de faire disparaître le corps dans le Rhône. Faute de réussir à le faire basculer par dessus le parapet du pont de La Voulte le soir du meurtre, ils avaient dû y retourner la nuit suivante en chargeant le corps dans une remorque sur des palettes pour qu'il soit à la hauteur de la rambarde.