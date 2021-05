Après un refus d'obtempérer au Luc, un gendarme tire en direction d'un fourgon

Un gendarme du Luc (Var) a fait usage de son arme, dans la nuit de lundi à mardi, après un refus d'obtempérer et alors qu'un fourgon fonçait sur ses collègues. Le conducteur et son complice, soupçonnés de tentatives de vol, sont en fuite.

Appelés pour une tentative de vol de véhicule du Luc (Var), les gendarmes ont fait usage de leur arme dans la nuit de lundi à mardi. A leur arrivée, vers 3h30 du matin, dans une rue pavillonnaire, ils voient un homme dans une voiture, un deuxième autour du véhicule. Cet individu prend la fuite et monte dans son fourgon stationné un peu plus loin. Le conducteur refuse d'obtempérer et "au cours de sa manœuvre, il manque de percuter un des militaires. Après les sommations d'usage, un de ses collègues tire en direction du fourgon" précise Patrice Cambérou, procureur de la République de Draguignan.

Le conducteur et son complice n'ont pas été interpellés. Leur fourgon a été retrouvé incendié au petit matin à Besse-sur-Issole.