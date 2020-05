Après un rodéo à moto, en plein confinement, à Bordeaux, trois interpellations

Les vidéos avaient fait le tour des réseaux sociaux. Des motos quads et buggys débarquant pour un rodéo en plein confinement le 26 avril sur la place de la comédie devant le grand théâtre à Bordeaux. Une opération de police a été menée ce jeudi dans les quartiers des Aubiers et Ginko. Trois jeunes hommes ont été interpellés et placés en garde à vue.

Dès le 27 avril, la police avait indiqué que deux personnes avaient été interpellées (le pilote d'un buggy et son passager âgés d'une vingtaine d'années). Ils avaient été remis en liberté mais l'enquête s'est poursuivie pour identifier les autres participants au rodéo.