La Grave, France

Après expertise géologique et analyse du terrain, le conseil départemental des Hautes-Alpes a décidé de rouvrir la RD1091 reliant Grenoble et Briançon. Dimanche matin, les roches bloquant la chaussée ont été évacués, et les experts ont établi que les matériaux menaçant s'étaient déjà tous décrochés et qu'il n'y avait plus de risque.

Tous les matériaux menaçant sont déjà tombés, il n'y a plus de risque

Samedi après-midi, des blocs de pierre ont dévalé le flanc de montagne avant de s'écraser sur le hameau des Fréaux situé sur la route de La Grave dans les Hautes-Alpes. Les roches ont touché une bergerie tuant une vingtaine de brebis avant de finir leur course sur la chaussée, et deux voitures. Parmi les automobilistes, une personne légèrement blessée à l'épaule, les deux autres choquées mais indemnes. Les habitants du hameau des Fréaux ont été évacués, six personnes ont été relogées. L'accès au col du Lautaret depuis l'Isère a donc été coupé près de 24h. Pour rejoindre Briançon depuis Grenoble, un itinéraire de déviation avait été tracé via la RN 85 par La Mure et Gap.

