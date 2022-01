Après une battue à Vauvert, Gaby la vache toujours introuvable

Après une battue dans les alentours de l'enclos où elle était, Gaby la vache Camargue est toujours introuvable. Nathan, qui s'occupait d'elle a mené les recherches avec ses amis, l'association "Les sans voix d'Eden" et quelques manadiers. La piste d'un vol est de plus en plus envisagée.

Les voitures, vans pour chevaux compris, sont garés de part et d'autres d'une petite route dans les hauts de Vauvert. Le rendez-vous était donné à 8h30 ce samedi matin au "Chêne de Pisserguier" pour mener une battue et retrouver Gaby, une vache Camargue apprivoisée de 8 ans qui a disparu le 4 janvier dernier.

Une dizaine de chevaux, une vingtaine d'hommes : voilà l'effectif pour mener les recherches toute la matinée.

Nathan a fait appel à ses amis. L'association "Les sans-voix d'Eden" qui lutte pour la protection animale est aussi venue en renfort. C'est elle qui a initialement confié Gaby à Nathan Debono, qui héberge des animaux sur les terres de son grand-père.

"Pas d'empreintes ni de bouses"

Retrouver une vache dans la nature n'est pas une mince affaire. Alors Cathy, bénévole aux "Sans voix d'Eden" a demandé conseil à des manadiers :

"Une vache ne va pas se montrer même si elle entend une voix qu'elle reconnait. Donc il faut bien regarder derrière les buissons. On a aussi appris à différencier un sabot de cheval, de celui d'un sanglier ou d'une vache... mais ce qui va le plus nous aider, c'est de trouver des bouses."

Les bénévoles de l'association les "Sans voix d'Eden" sont venus en renfort pour la battue © Radio France - Juliette Pierron

Pour l'instant, aucune bouse de vache du côté de l'ancienne déchetterie, le premier lieu de recherche. L'herbe y est haute et le lieu forme une cuvette, Gaby aurait pu s'y trouver bien.

Acte de malveillance ou vol ?

Bredouille, Nathan décide de repartir de zéro à partir de l'enclos d'où s'est échappée la vache. Une chose est sûre, le portail a été ouvert par un humain. "Il est grand ouvert des deux côtés, c'est clair que la vache n'aurait pas pris le temps de faire ça", ironise Nathan.

Le portail grand ouvert, par lequel s'est échappée Gaby la vache. © Radio France - Juliette Pierron

Face à l'incertitude, les théories fusent. Une trace de voiture découverte ? Quelqu'un a volé Gaby en camion dans la nuit du 3 au 4 janvier !

Au bout de deux heures de recherche, un manadier accourt, il a vu la vachette !... Fausse alerte, c'était celle des voisins.

A midi, pause bien méritée, sans de réelle piste concrète. Ce samedi après-midi, les recherches vont continuer dans un bois plus dense et plus compliqué d'accès. Nathan Debono demande : "A tous les promeneurs, si vous passez dans le coin, restez vigilants ! Et si vous croisez quoi que ce soit, des empreintes, des traces ou même Gaby, prévenez-nous !"

Vous pouvez joindre Nathan Debono au 07.68.83.16.80