Après une condamnation, une personne qui est accompagnée récidive dans 30 % des cas contre 70 % sans accompagnement

Les services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP) de Dijon fêtent leurs 20 ans cette année. Ces conseillers qui accompagnent des personnes qui ont été condamnées par la justice ont pour objectif de prévenir la récidive. Et pour le directeur du SPIP de Dijon, ça fonctionne.

Dijon, France

Pour fêter leurs 20 ans, les services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP) de Dijon ouvrent leurs portes aux Côte-d'Oriens pour faire découvrir leur métier. "Notre ADN, c'est de prévenir la récidive, explique Joël Jallet, le directeur du SPIP de Dijon, et ça marche."

Les 42 salariés du SPIP de Dijon ont pour mission d'accompagner des personnes condamnées par la justice pour leur réinsertion sociale et professionnelle, pour le suivi des soins et pour la lutte contre les addictions. Ils accompagnent 250 détenus à la maison d'arrêt de Dijon et 1300 personnes en milieu ouvert, des gens qui effectuent leur peine sous bracelet électronique ou en faisant des travaux d'intérêt général.

"Aujourd'hui on sait que quelqu'un qui est accompagné récidive à 30 % alors que celui qui ne l'est pas récidive à 70%" explique Joël Jallet.

Infos pratiques : pour participer aux portes ouvertes du SPIP ce mardi entre 17 heures et 19 heures au 4 rue Léon Mauris, il faut s'inscrire avant midi par téléphone au 03 45 21 85 00