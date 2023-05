Après une course-poursuite à 160 km/h, un automobiliste, sans permis et alcoolisé, condamné à Libourne

Un an de prison ferme et le maintien en détention provisoire. Condamnation du tribunal judiciaire de Libourne à l'encontre d'un automobiliste de 38 ans, jugé ce lundi 15 mai. Mercredi dernier, il a pris la fuite lors d'un contrôle de police à Libourne. Et il n'a été interpelé que 40 km plus loin, au terme d'une course poursuite avec les forces de l'ordre entre Libourne et Camblanes-et-Meynac dans l'Entre-Deux-Mers. Course poursuite avec des pointes à 160 km/h. Il a également grillé des feux et des stops. Sans permis, il conduisait également en ayant consommé de l'alcool de la cocaïne et du cannabis. A la barre, il a expliqué avoir "paniqué", parce qu'il a "eu peur de retourner en prison". Il compte 18 mentions à son casier judiciaire.

