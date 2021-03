Les deux principaux protagonistes d’une course poursuite entre Urrugne et Bayonne devaient être jugés en comparution immédiate ce lundi. Ils sont maintenus en détention provisoire après avoir demandé le report du procès.

Après une course poursuite entre Urrugne et Bayonne, deux hommes placés en détention provisoire

Ils avaient tenté d’échapper aux policiers, alors qu'ils étaient en possession de cannabis. Deux hommes, âgés d'une trentaine d'années, devaient être jugés en comparution immédiate ce lundi au tribunal correctionnel de Bayonne. En compagnie d’une troisième personne, pour "délit de fuite et détention de stupéfiants". Procès reporté, à la demande des prévenus.

Dans la nuit du jeudi 11 au vendredi 12 avril. Aux alentours de minuit, leur voiture passe à vive allure devant un véhicule de la PAF, la Police aux Frontières, sur la départementale 810, l'ancienne nationale 10 entre Urrugne et Bayonne. Débute une course-poursuite, pendant laquelle les passagers du bolide se débarrassent de plusieurs paquets. Les policiers en récupèrent une partie. À l'intérieur : 1,5 kilos d’herbe de cannabis. En réalité ce sont trois kilos qui aurait été acheté en Espagne.

Une "dette de rue" à rembourser

La chevauchée se termine dans une impasse à Bayonne, en emboutissant un autre véhicule et le parapet d’une maison. Les deux hommes, originaires de la région parisienne et pères de familles, sont récidivistes. Ils ont déjà été condamnés plusieurs fois. Le chauffeur dit être retombé à cause d’une "dette de rue" à rembourser. Le passager avant est lui, sous contrôle judiciaire, avec interdiction de quitter le territoire français. Tous deux sont maintenus en détention provisoire, jusqu'au procès renvoyé au 8 avril.

Leur passagère arrière, une jeune femme de 22 ans, auxiliaire de vie qui habite en Gironde affirme n’avoir rien su de la présence de drogue. Elle a été laissée libre par le tribunal, malgré la demande de contrôle judiciaire faite par le parquet.