Après une course-poursuite, un homme accusé d'avoir poignardé un policier à Colomiers, près de Toulouse

Deux policiers nationaux ont eu une belle frayeur à Colomiers dans la nuit du dimanche 21 à lundi 22 août 2022. Vers 00h15, une voiture est signalée roulant à vive allure.

Course-poursuite en voiture puis à pied

Un équipage se met alors à la poursuivre, mais a du mal à garder sa trace, car le conducteur connait visiblement bien les lieux, et roule parfois à 70 dans des portions limitées à 30 km/h. Les policiers le perdent, mais trouvent son adresse et au tout près du domicile ils reconnaissent le véhicule garé. Le moteur est encore chaud. Une dame ouvre la porte et indique que son fils est rentré, puis reparti, très agité, voire paniqué. Les policiers courent alors dans la direction indiquée, retrouvent l'homme, arrivent à sa hauteur. Celui-ci aurait alors sorti un couteau avec une lame de 20 centimètres. Un policier qui tentait de l'interpeller est légèrement blessé à la main droite puis au tibia alors qu'il maîtrise le Columérin. L'agresseur présumé, âgé de 38 ans, est connu des services de police. Il a été placé en garde à vue et son profil psychologique est étudié. Il n'aurait pas pris d'alcool ni de stupéfiant mais d'autres examens sont en cours.

Le fonctionnaire de police blessé a eu 1 jour d'ITT. Lui et son collègue ont porté plainte pour refus d'obtempérer et violence volontaire.