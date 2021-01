Après une explosion causée par un implant cardiaque, le crématorium de Roost-Warendin est à l'arrêt

Mardi 19 janvier, une explosion a endommagé le four du crématorium de Roost-Warendin. L'accident a été causé par le pacemaker d'un défunt, qui a explosé à cause de la chaleur. Une enquête interne est ouverte pour comprendre comment cette erreur a pu arriver.

Mardi 19 janvier, lors d'une crémation, une explosion a retenti à l'intérieur du four du crématorium de Roost-Warendin. Heureusement, la détonation n'a pas eu lieu pendant la cérémonie. A ce moment, sur place, il n'y a que les employés du site : personne n'a été blessé, mais le four est durablement endommagé. Impossible d'incinérer les défunts jusqu'à nouvel ordre, et le gestionnaire ne sait pas quand l'activité va pouvoir reprendre.

Un implant cardiaque à l'origine de l'explosion

A l'origine de cette explosion, il y a le pacemaker du défunt incinéré à ce moment là, "un appareil qui n'aurait pas dû être là" explique OGF, le groupe qui gère le crématorium. En effet, normalement, l'implant cardiaque doit être retiré avant la crémation, soit par un médecin, soit par un thanatopracteur. Sa présence est d'ailleurs indiquée sur l'avis de décès. Mais ici, selon OGF, l'avis de décès indiquait que le pacemaker avait été retiré. Des investigations ont lieu en interne pour essayer d'identifier comment une telle erreur a pu se produire.

A Roost-Warendin, les cérémonies peuvent toujours avoir lieu, mais la crémation n'est plus possible : les défunts sont pris en charge dans les autres sites de la région.