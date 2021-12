Après une interpellation musclée samedi à Tours, un homme compte porter plainte contre la police ce mardi

Un tourangeau de 33 ans compte déposer plainte contre la police ce mardi matin. Il conteste les conditions de son interpellation samedi dernier en plein centre-ville de Tours, en marge d'une manifestation de gilets jaunes et d'anti pass sanitaire à laquelle ce passant ne participait pas. Une interpellation musclée que personne ne conteste. C'est ce qu'on peut d'ailleurs constater sur les différentes vidéos, certes partielles, prises par des témoins. En revanche, sur le pourquoi de cette arrestation, là, les versions divergent franchement.

Deux versions s'affrontent

Si l'on en croit l'homme interpellé, lui se promène avec ses parents et sa fille de 8 ans quand il voit, rue Nationale, des personnes âgées tombées par terre, au milieu des voies du tram, après une charge de la police dit-il. Il se précipite alors pour les aider à se relever, tourne le dos aux forces de l'ordre, touche à cette occasion le bouclier d'un policier, et c'est là qu'il se prend des coups de matraque dans le dos, puis sur le visage quand il se retourne enfin.

Selon les autorités en revanche, l'homme, s'il ne faisait effectivement pas partie du cortège des gilets jaunes, aurait pris fait et cause pour eux, se serait mêlé de l'intervention de la police pour faire dégager les voies du tram et n'aurait pas voulu obtempérer. Il a été interpellé pour violences à personnes dépositaires de l'autorité publique, et rébellion lors de son arrestation.

Pas de charge retenue contre l'homme interpellé

A l'issue de 24h de garde à vue, l'homme est ressorti libre du commissariat de Tours, sans être poursuivi. La plainte des policiers à son encontre a été classée sans suite.