Menacé de mort, le député Bertrand Sorre va porter plainte

Le message est arrivé jeudi soir dans la boîte mail du parlementaire du Sud-Manche. "Je l'ai découvert avec une certaine stupéfaction. Il me conseillait de _me suicider avant qu'on vienne me couper la tête_", raconte Bertrand Sorre. Sur le coup, le député LREM indique s'être demandé ce qui, dans le fait de faire de la politique et de défendre des idées, pouvait provoquer de telles réactions. "Mais très vite j'ai décidé de passer outre et de continuer l'action dans laquelle je suis engagé, sans laisser passer cela".

Première menace du genre pour Bertrand Sorre

Bertrand Sorre a pris rendez-vous lundi matin au commissariat de Granville pour venir déposer plainte. "On ne peut tolérer ce genre d'agissement", poursuit l'élu qui ajoute "nous sommes en démocratie, le combat d'idées existe, mais il n'y a pas de place pour l'intimidation et la violence".

C'est la première fois que le député granvillais est confronté à ce genre de menaces. Il en a conscience, il est peu probable que l'on parvienne à remonter jusqu'à l'auteur du mail, mais pour lui, il était impensable de ne pas réagir. "Je pense à mes proches, à ma famille, et si on laisse le curseur de plus en plus haut dans la tolérance vis à vis de la haine, on finit par l'accepter et la considérer comme normale : je ne souhaite pas la considérer comme normale", conclut-il.