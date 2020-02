Après une nouvelle fusillade à Nîmes, Yvan Lachaud en appelle à l'État

Après une nouvelle fusillade quartier Pissevin à Nîmes ce lundi soir, fusillade qui a fait 3 blessés, Yvan Lachaud, président de Nîmes Métropole et candidat à la mairie de Nîmes, en appelle à l'État.

Nîmes

3 blessés, c'est le bilan de la fusillade ce lundi soir quartier Pissevin à Nîmes, devant la galerie Wagner. Une nouvelle fusillade après celle du dimanche 26 janvier, mais plus grave, cette fois-ci trois personnes ont été blessées par balle et Yvan Lachaud s'en émeut : « Encore des tirs d'armes lourdes dans le quartier de Pissevin à Nîmes hier soir ! Mais où sommes-nous ?? Cette fois, des personnes ont même été touchées et blessées... A quand des morts ? Lors de la prochaine attaque ? "

"J’en appelle aujourd’hui à l’Etat" Yvan Lachaud (communiqué)

Et le candidat à la municipale de Nîmes de préciser que, s'il est élu, "la police municipale sur ce genre d'affaire ne fera pas d'investigation mais elle sera formée et sensibilisée à ce domaine" et il promet des "debriefings" à chaque retour des patrouilles dans les quartiers sensibles.

Dans cette élection municipale à Nîmes, 9 candidats sont déclarés :

Jean-Paul Fournier (maire sortant), Choisissons Nîmes (LR)

Daniel Richard, "Nîmes, une ville nommée Désir" (EELV-PS-LFI)

Yoann Gillet, « Le courage d’agir » (RN)

Yvan Lachaud, « Nîmes en mieux (LREM-MODEM)

Vincent Bouget, Jo Menut, "Nîmes citoyenne à gauche" (PC)

David Tebib, « Nîmes ensemble »

Jacques Armando, Debout la France

Michel Severan, Parti citoyen de France

Stéphane Gilli, Nîmes animaliste