Après une noyade à Sallanches, les pompiers appellent à la prudence

Après une noyade ce mardi au plan d'eau des Ilettes à Sallanches en Haute-Savoie, et alors qu'on traverse une période de forte chaleur, les pompiers de Haute-Savoie rappelle la nécessité de rester vigilant lors des baignades dans les lacs de montagne.

Un homme de 75 ans est décédé ce mardi au lac des Ilettes, à Sallanches, en Haute-Savoie, en coulant à pic très rapidement après s'être mis à l'eau. Alors que la fréquentation dans les lacs de nos départements va en augmentant, les pompiers haut-savoyards rappellent quelques conseils pratiques et le besoin de rester vigilant, en particulier lorsqu'on reprend la nage pour la première fois de l'année, et lorsqu'il fait chaud.

Le capitaine Alexandre Vautey est spécialiste des activités nautiques chez les pompiers de Haute-Savoie. "Le premier conseil est de ne pas surestimer sa capacité physique. On sort de la crise sanitaire : certaines personnes avaient l'habitude de nager en piscine, et n'ont pas pu le faire. D'autres ne se sont pas baignées suite à la période hivernale. Il faut avoir une reprise progressive, et d'autre part être vigilant avec la chaleur".

Les fortes températures entraînent en effet comme d'ordinaire des risques d'hydrocution. "C'est surtout lié à la température à l'extérieur du corps de chacun, qui monte avec la température de l'air, et qui se refroidit brutalement" détaille le capitaine Vautey, "avec des effets physiologiques qui peuvent entraîner des malaises et des pertes de connaissance. Et fatalement la noyade."

Il ne faut garder à l'esprit que certaines noyades ont lieu et concernent des gens qui savent vraiment nager. Lorsqu'il y a du courant et qu'on ne peut pas rejoindre son embarcation, et qu'on s'épuise, malheureusement l'issue peut être fatale.

Autre recommandation : s'assurer avec du matériel adapté. Pour le capitaine Vautey, il s'agit par exemple "de nager avec une bouée de nage en eaux vives qui permet déjà d'être vu par des embarcations de surface, bateaux ou paddles, et qui permet en cas de malaise, de crampe ou de fatigue de pouvoir s'accrocher". Et d'ajouter que sur les embarcations, le gilet peut s'avérer salvateur si les conditions météo se dégradent, tout comme le leash - le cordon auquel on s'accroche - sur les paddles.