Après une semaine de procès, Joachim De Araujo, le père de Maëlys, "n'attend rien" du meurtrier de sa fille

La famille de Maëlys toujours en quête de réponses à mi-parcours du procès Lelandais, à Grenoble. Depuis le début de l'audience, le meurtrier de la fillette de huit ans s'accroche à sa version devant la cour d'Assises de l'Isère et ça ne changera pas pour Joachim De Araujo, le père de la fillette.

Les journées d'audience sont éprouvantes pour le père de Maëlys, il le reconnaît. Depuis le début de l'audience, le meurtrier de la fillette de huit ans n'a pas avancé sur le chemin de la vérité, malgré des incohérences entre ses déclarations, les faits et les témoignages. Si Nordahl Lelandais a reconnu des penchants pédophiles, il nie tout mobile sexuel concernant Maëlys. La Cour va donc continuer, ce mercredi, à décortiquer minute par minute la soirée de mariage au cours de laquelle s'est produit l'enlèvement, puis le meurtre de la fillette. Lui défend toujours un coup de colère incontrôlé et des coups portés dans sa voiture alors qu'il l'emmenait "voir ses chiens" à 2h46 du matin. Une version qui ne tient pas la route pour Joachim De Araujo. À mi-parcours, le papa de Maëlys ne se fait plus vraiment d'illusions sur ce procès.

Sa seule satisfaction : qu'on parle enfin de sa fille, Maëlys

Sa seule satisfaction : qu'on parle enfin de sa fille Maelys cette semaine. Il a très mal vécu les longues journées consacrées à cerner la personnalité de celui qui lui a enlevé. Il a le sentiment, aussi, qu'il n'obtiendra pas les réponses qu'il est venu chercher. "Peut-être une partie, mais pas toute la vérité, non. Je doute fort" a-t-il déclaré mardi soir, à la sortie de l'audience. "Je n'arrive pas à comprendre sa position. Je ne sais pas ce qu'il cherche réellement" s'interroge-t-il "s'il est encore dans le déni, c'est peut-être qu'il a encore des choses à cacher ?".

Un homme brisé, "perdu en mer"

C'est un homme brisé par l'affaire : la perte de Maëlys, le divorce ensuite, inévitable... Il se présente tous les jours au palais de justice, mais depuis quatre ans que Maëlys a disparu, Joachim De Araujo est méconnaissable. Il a perdu 25 kilos perdus depuis cette soirée maudite, "presque le poids de sa petite" que Nordahl Lelandais lui a enlevé relève son avocat à l'audience. Brisé, à la dérive, Joachim De Araujo s'est décrit à la Cour comme "un papa perdu en mer qui tente de sortir la tête de l’eau. Et chaque fois, au cours de ces évènements, me replonge la tête au fond". Alors il se contente de petites victoires, comme lorsque sa fille aînée Colleen vide son sac, face à la barre, face au meurtrier de sœur, du haut de ses 16 ans.

"Elle a dit sa colère, ce qu'elle avait sur le cœur, ça lui a permis de se libérer, même si ça ne fera pas revenir sa sœur, on le sait très bien ! Mais ça lui a permis de libérer sa colère. Et monsieur Lelandais, je ne vois pas comment on peut attendre plus de lui, je ne vois pas" se désole-t-il.

Il reste huit journées d'audience... et de moins en moins d'espoir.