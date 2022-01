Après une série de cambriolages à Saze, "il fait toujours bon vivre dans la commune"

Il fait toujours bon vivre à Saze. Cette commune du Gard rhodanien a connu une série de cambriolages mi-janvier, dans la petite zone commerciale installée sur le rond-point à l'entrée du village. Quatre commerces ont ainsi été visités (un caviste, un salon de coiffure, une épicerie, une boulangerie). Les vitrines ont été brisées mais les voleurs n'ont presque rien dérobé.

Un acte isolé selon le maire

Malgré ces cambriolages, le maire de la commune, Yvan Bourelly, n'est pas inquiet, il n'y a pas d'explosion de la délinquance à Saze pour autant. "Ces vols ne sont pas monnaie courante. C'est un acte gratuit de vandalisme. Mais je suis quand même partagé entre déception et colère car ça a mis en péril l'exploitation des commerces pour 24 heures. C'est une opération coup de poing, de la part d'une petite équipe de voleurs qui a fait une descente sur la nationale 100. Mais il n'y a pas de recrudescence de cambriolages pour autant".

Aujourd'hui, un policier municipal travaille à Saze et la commune est équipée de plusieurs caméras de vidéosurveillance. Elle va se doter d'autres appareils au fil des ans. C'est suffisant selon le maire. "Nous, ça nous suffit. Les services de la gendarmerie aimeraient que ce soit plus mais la vidéosurveillance coûte chère. Il fait toujours bon vivre à Saze et je suis de nature optimiste donc il faut plus retenir l'élan de générosité avec les commerçants. Nous sommes dans des communes rurales, rien à voir avec les grandes villes, il fait bon vivre chez nous et je ne suis pas inquiet".