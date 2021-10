Après une série de violences urbaines à Audincourt, les autorités répliquent

La préfecture du Doubs et la ville d'Audincourt annoncent dans un communiqué le déploiement une unité mobile dès ce vendredi soir pour "repousser les fauteurs de troubles". Le quartier des Champs Montant à Audincourt est le théâtre de violences urbaines depuis plusieurs jours.

Une unité mobile est déployée dès ce vendredi soir à 19h00 dans le quartier des Champs Montant à Audincourt, après une série de violences urbaines au sein de la commune. En effet, au courant de la semaine, le quartier a été, à plusieurs reprises, la cible d'individus allumant des feux de poubelles, et jetant des pierres aux policiers. Pour répondre à ces incidents, la préfecture du Doubs et le maire d'Audincourt ont décidé de répliquer en renforçant la présence des forces de l'ordre sur place.

Des tensions liés à des arrestations dans une affaire de trafic de stupéfiants

Selon le préfet du Doubs Jean-François Colombey, et le maire d'Audincourt Martial Bourquin, ce regain de tension dans le quartier des Champs Montant fait suite aux opérations de police menées depuis quelques semaines pour démanteler des points de deal : trois individus ont d'ailleurs été interpellés et lourdement condamnés à 18 mois, 30 mois et 36 mois de prison ferme par le tribunal judiciaire de Montbéliard. Les autorités sont ainsi déterminés à conduire une "lutte sans répit contre les trafiquants de produits stupéfiants"