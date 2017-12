Bordeaux, France

Deux jeunes ont été mis en examen pour viol et vol en réunion et écroués. Le week-end dernier, quartier Sainte Croix, ils ont agressé sexuellement en pleine rue une jeune femme de 20 ans, qui sortait de discothèque. C'est au moins la 6ème affaire de ce type à Bordeaux depuis septembre, avec à chaque fois à peu près le même scénario. Des jeunes femmes en état d'ivresse, violées alors qu'elles rentrent seules de boîtes de nuit.

Si une jeune femme se sent suivie, il faut qu'elle appelle immédiatement le 17." Major Frédéric Friscourt

Pour le Major Frédéric Friscourt, chargé de communication et de prévention à la Direction départementale de la sécurité publique en Gironde, il faut éviter la "psychose", il s'agit de "coïncidences malheureuses". Mais selon lui, il est important que les femmes prennent des précautions : "Ce que je dis aux jeunes filles, c'est déjà de ne jamais rentrer seules quand elles ont bu. Il faut prendre des précautions, comme rentrer en taxi si possible, se faire accompagner, ou prendre les transports en commun car ces derniers sont filmés. La meilleure prévention c'est si on se sent suivi, d'appeler immédiatement le 17, et sinon prendre ses jambes à son coup, et _le plus important c'est de crier_, d'alerter les voisins." Du jeudi soir au samedi soir, les policiers patrouillent en plus grand nombre dans les rues de Bordeaux.

Pour Pascale Bousquet-Pitt, la porte-parole de l'association Osez le féminisme en Gironde, il n'est pas acceptable de dire aux femmes de ne pas rentrer seules : "Quand on dit ça, on acte que le corps des femmes est accessible, que le violeur a le droit de violer et que c'est aux femmes de se faire protéger, de se faire accompagner. Ce n'est pas normal, on ne dit pas aux hommes de ne pas rentrer seuls au risque d'être agressés par des femmes. _Il faut punir bien plus fortement le viol_, et bien prendre en compte les femmes qui portent plainte. Et surtout il faut faire un travail dans les écoles, dans les médias pour montrer que le corps de la femme n'est pas à prendre de force."

Selon l'Observatoire national de la délinquance et des répressions pénales (ONDRP), une plainte pour viol sur 10 aboutira à une condamnation. Dans la loi française, le viol est pourtant un crime et la peine d'un violeur peut aller jusqu'à 15 ans de prison.