Après une sortie de route, un conducteur écrase sa passagère en voulant manœuvrer dans le Tarn-et-Garonne

Une voiture a fait une sortie de route et fini sa course dans un fossé ce samedi soir, dans le Tarn-et-Garonne, à Mirabel. L'incident aurait pu s'arrêter là, le conducteur et sa passagère sont indemnes à ce moment-là.

La femme de 54 ans sort de la voiture pour guider l'homme dans sa manœuvre. Au lieu de faire marche arrière, il avance. Sa passagère fini sous le véhicule. Elle a été gravement blessée, transportée en urgence au CHU Purpan de Toulouse. Son pronostic vital est engagé.