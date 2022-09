Apt : un feu détruit 5000 mètres carrés de broussailles

Ce samedi 10 septembre 2022, vers 16h30, un feu s'est déclaré dans la commune d'Apt, en zone périurbaine. L'incendie a pris au bord d'une piste cyclable, en contrebas du quartier Sainte-Thérèse.

Afin de protéger les habitants et d'éviter les évacuations, les pompiers ont interposés plusieurs de leurs camions entre le feu et les habitations. Au total, 13 pompiers et 5 camions ont été mobilisés.

Vers 18 heures, le feu a été éteint par noyage. Les circonstances de ce départ de feu sont pour l'instant inconnues.

Aucune victime n'est à déplorer.