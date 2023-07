Arbitre agressé dans les Vosges : le suspect sous contrôle judiciaire

Il est suspecté d'avoir passé à tabac un arbitre en plein match de Départementale 3 le 4 juin dernier lors d'une rencontre entre Gérardmer et Dommartin-lès-Remiremont. Selon nos informations, le joueur en question est sous contrôle judiciaire et sera jugé le 8 septembre au tribunal correctionnel d'Epinal. La victime, Frédéric Olry, 48 ans, avait perdu connaissance sur la pelouse, après avoir reçu plusieurs coups dans la tête et les côtes.

ⓘ Publicité

Le footballeur est exclu à vie du club de Gérardmer, et ne peut plus approcher l'arbitre, ni même rentrer en contact avec lui de quelque manière que ce soit, sous peine de poursuite judiciaire. Une commission de discipline s'est tenue début juillet. Deux autres joueurs ont été sanctionnés par le district pour avoir menacé de mort et insultés l'arbitre. Le premier est exclu du club pour 25 ans, le second pour quinze ans, et ils ont écopé de quinze matchs de suspension sur l'ensemble des terrains de football. Passé ces quinze matchs, ils pourront se présenter à un autre club s'ils le souhaitent.

Le premier suspect passera lui en commission de discipline après son procès au pénal. Près de deux mois après son agression, Frédéric Olry se dit encore traumatisé, "je suis sous antidépresseur, je ne peux toujours pas courir, j'ai perdu mon travail de cariste." L'arbitre sera représenté par Maitre Stéphane Viry, également député LR de la 1er circonscription des Vosges.