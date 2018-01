Brive-la-Gaillarde, France

Le district de football de la Corrèze prend ses responsabilités suite aux deux agressions d'arbitres, courant novembre dernier, sur deux terrains du département. Rappelons que ces agressions ont débouché sur un week-end sans aucun match disputé, les 9 et 10 décembre, et sur une marche blanche dimanche 10 décembre qui a rassemblé plus d'une centaine de personnes à Brive.

à lire Brive : entre 100 et 150 personnes ont marché ce dimanche matin contre les violences envers le corps arbitral

Portugais de Tulle : deux joueurs suspendus neuf ans

La commission de discipline du district a rendu ses décisions qu'elle avait mis en délibéré après avoir examiné, la semaine passée, le dossier de l'agression survenue le 19 novembre à Cornil dont l'équipe réserve, pas mise en cause, affrontait celle des Portugais de Tulle en 3e division. Elle avait déjà pris des mesures à titre conservatoire en suspendant sept personnes (cinq joueurs de Tulle, le président du club et un ex-joueur du club venu assisté au match et impliqué dans l'affaire) et le club des Portugais, qui a décidé de se dissoudre il y a un mois.

"Des décisions prises en fonction des rapports et des auditions"

Après avoir entendu toutes les parties, la commission de discipline a décidé d'infliger, selon les informations de France Bleu Limousin, une suspension de neuf ans à deux joueurs directement impliqués dans l'agression de l'homme en noir. Le président du club, juge de touche ce jour là, écope lui d'un an de suspension. Les trois autres joueurs des Portugais de Tulle sont respectivement suspendus pour huit mois, quatre matchs et trois matchs. Enfin, l'ex joueur du club désormais licencié à Donzenac prend dix matchs de suspension. Des amendes ont aussi été infligées. Tous peuvent faire appel des décisions prises par la commission de discipline que le président du district de foot de la Corrèze, Jean-François Bonnet, commente sobrement. "La commission a pris les décisions qu'elle devait prendre en fonction des rapports qu'elle avait et des auditions qui se sont tenues, en faisant référence au règlement disciplinaire."

Match perdu et retrait de cinq points pour les féminines de Tulle

Il y a deux semaines, cette même commission de discipline a sanctionné l'équipe féminine du Tulle FC. Cela fait suite à l'agression d'arbitre survenu le week-end des 11 et 12 novembre lors du match contre l'entente Allassac-Ussac-Cublac, quand le père d'une joueuse tulliste expulsée est entré sur le terrain pour s'en prendre au corps arbitral. L'équipe de Tulle, qui menait 6-1 à cinq minutes de la fin, a finalement match perdu sur tapis vert et écope pour ça d'un point de pénalité. De plus, Tulle se voit aussi retirer cinq points supplémentaires au classement général. La joueuse exclue devra elle purger cinq matchs de suspension. Dans les deux cas, la justice pénale est saisie.