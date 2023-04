Arbitre blessé lors d'un match dans le Cher : le milieu du foot entre colère et amertume

"50 ans de foot, je vous promets que je ne suis vraiment pas là pour voir ce genre de choses..." Au téléphone, le président du club de Fussy est désabusé. Amer. Dominique Morin est dépité.

Ce dimanche 9 avril, il pensait assister à un match de coupe des plus classiques : la rencontre entre la réserve de Fussy/Saint-Martin/Vignoux et celle de la Chapelle-Saint-Ursin. Mais à la 79e minute, la rencontre vire au règlement de comptes. L'arbitre sanctionne un jeune joueur de la réserve de Fussy d'un carton jaune. "Il a alors manqué de faire un mauvais geste envers l'un des joueurs adversaires, j'ai sanctionné d'un carton rouge cette fois. C'est là qu'il m'a mis un coup de tête" raconte Jérémy Chrestia. L'arbitre est atteint à la pommette et dit s'être vu prescrire quatre jours d'ITT. Il a déposé plainte.

"Nous condamnons fermement toute forme de violence. Nous avons immédiatement décidé d'exclure ce joueur" indique Dominique Morin.

Jeter l'opprobre sur un club

Le club sensibilise pourtant régulièrement les jeunes à la question du respect de l'arbitre et de l'adversaire. "Je comprends la tristesse du président Morin. Ce genre de geste donne une mauvaise image du club, et au delà, du sport en général" déplore l'arbitre blessé. En trois ans d'exercice, c'est la première fois qu'il est victime d'un tel incident. "C'est navrant, mais malheureusement de plus en plus fréquent. Il y a 10 ans, on ne voyait pas ca. Maintenant, avec le mauvais exemple que donnent certains professionnels à la télévision. C'est vraiment dommage. Au rugby par exemple, on respecte la décision de l'arbitre. On ne la discute pas."

Marc Terminet, le président du district du Cher, partage cette profonde amertume. "On travaille sur ces questions de violences, d'éducation, de citoyenneté, toute l'année. Et un mauvais geste balaie tout ça..."

Le joueur en question a été exclu de son club et le district va convoquer une commission de discipline.