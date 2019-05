Arbre arraché à Bessens dans le Tarn-et-Garonne : les parents d'un des enfants blessés portent plainte

Bessens, France

Plainte contre X

C'est une première plainte dans ce dossier. Les parents du petit garçon qui a dû être amputé d'une jambe ont porté plainte mercredi auprès de la gendarmerie. Une plainte déposée contre X pour blessures involontaires, précise le parquet du Tarn-et-Garonne.

Le 18 avril dernier, après une journée venteuse, le marronnier centenaire qui trônait dans la cour de l'école de Bessens tombe au moment de la récréation de l'après-midi. Trois enfants se retrouvent coincés. Une petite fille a pu se dégager seule mais deux garçons de 7 et 8 ans n'ont pas cette chance et restent prisonniers deux heures. L'un d'eux a été amputé de la jambe droite, l'autre grièvement blessé au niveau de l'abdomen et du thorax.

L'expert qui avait examiné l'arbre dès le lendemain avait conclu à une "malformation" dans la pousse des racines qui ne s'étaient pas étalées pour assurer un ancrage solide. L'enquête menée par la gendarmerie se poursuit.