Arbre tombé dans une cour d'école : la mère du jeune Théo témoigne pour la première fois depuis le drame

Le drame se noue le 18 avril 2019 dans la cour de récréation de l'école Jules Ferry à Bessens dans le Tarn-et-Garonne, petit village de 1500 personnes situé à trois quarts d'heure en voiture au nord de Toulouse. Plusieurs élèves jouent autour d'un marronnier centenaire lorsque vers 15h30 l'arbre se déracine et s'abat sur trois élèves. Une petite fille réussit à s'extraire des branches, deux petits garçons sont coincés. Les petites victimes survivent, mais Théo, 8 ans, a la jambe gauche broyée et est amputé, les chirurgiens coupent juste en-dessous du genou. Quatre ans après les faits, l'instruction touche à sa fin. La mère de Théo a pris un avocat, le toulousain Martin Vatinel, et elle demande que justice soit faite. Myriam (elle ne souhaite pas que son nom de famille soit révélé) s'exprime dans un media pour la toute première fois.

"J'ai vu mon enfant sous l'arbre, c'était interminable"

Quatre ans après les faits, l'image de ce gigantesque marronnier tombé sur son fils ne cesse de hanter Myriam : "je l'ai vu sous l'arbre, ce moment là était interminable, c'était la descente aux enfers, on ne savait pas si il allait survivre, il perdait beaucoup de sang*, le 18 avril de chaque année les souvenirs remontent,** il y a des fois des cauchemars**, ça restera à jamais je pense***".

Depuis l'amputation, Théo, qui a un frère jumeau et une grande sœur de 17 ans ne vit plus de la même façon témoigne Myriam : "il faut tout adapter dans la maison, changer les voitures, quand ce n'est pas possible de mettre la prothèse il faut prendre le fauteuil pour aller à l'école, heureusement il n'y a pas de moqueries mais il n'ose pas se mettre en short l'été, il a du mal à accepter. Il y a beaucoup de haine et de tristesse, c'est très dur."

Théo va de médecin en médecin

La mère de Théo raconte le suivi médical auquel est soumis son fils : "ça a été un mois d'hôpital, cinq mois de rééducation, et encore aujourd'hui kiné, une fois par an le spécialiste, des radios du dos car sa colonne est en biais, il faut vérifier la prothèse chaque mois, aller chez l'ostéopathe, louper une à deux heures d'école chaque semaine". A cela s'joute le suivi psychologique de Théo : "il y a beaucoup de peur, le vent, les arbres, les forêts c'est compliqué."

"Que justice soit faite pour Théo"

A ce jour il n' y a pas de mise en examen et pas de procès en vue, Myriam n'a pourtant qu'une seul et unique envie : "tout ce qu'on veut c'est qu'il y a ait une justice pour Théo pour qu'il ait ce qu'il faut, car une prothèse à l'âge adulte c'est pas loin de 100 000 euros".

A ce jour en dehors des traditionnels remboursements de la CPAM la mère de Théo explique n'avoir reçu aucune indemnisation.

Vers la fin de l'instruction

Selon nos informations, il pourrait bien ne jamais y avoir de procès dans l'affaire de cet arbre tombé dans la cour de l'école de Bessens. Le juge d'instruction a récemment rendu un avis de fin d'instruction. Il n'y a pas de mise en examen. On se dirige vers un non lieu. Mais comme écrit ci-dessus, la famille de l'enfant blessé ne veut pas en rester là.

Dès l'avis de fin d'instruction rendu l'avocat de la famille de Théo a fait une demande d'acte supplémentaire. Maître Martin Vatinel souhaiterait que la commune de Bessens produise les registres de l'entretien de l'arbre, il semble qu'il n'ait jamais été élagué. Problème, une partie des archives a été jeté à la benne avant le changement de maire en 2021.

L'avocat n'a pas le pouvoir de demander une mise en examen, seul le parquet peut le faire, alors il se contente d'observations : la législation sur les arbres est certes complexe souligne la robe noire mais quand on ajoute une montée de sève à son maximum, plus une envergure d'arbre qui offre une importante prise au vent, plus un emplacement dans une cour d'école, il aurait été logique dit-il de porter la plus grande attention au marronnier.

L'expert a conclu que l'arbre présentait une malformation rarissime invisible à l'œil nu, si on va jusqu'au non lieu

l'avocat de la famille de Théo fait savoir d'ores et déjà qu'il le contestera devant la chambre de l'instruction.