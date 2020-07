Béarn : la voie verte ne passera plus par la saligue d'Arbus

Le gave emporte des bouts de voie verte et la végétation reprend ses droits sur ce tronçon

C'est l'épilogue d'un psychodrame environnemental qui dure depuis près de 10 ans. En 2011, le conseil départemental a eu l'idée d'une voie verte de 130 kilomètres qui relierait Lestelle-Bétharam et les rives de l'Adour à Bayonne. Un chemin goudronné, pour profiter des gaves au cœur de la saligue. Sauf que, quelques semaines après l’inauguration, une crue du gave a emporté ladite voie verte à Arbus, au creux d'une courbe du gave. Elle a été refaite, puis de nouveau emportée. Ce printemps, c'est un autre tronçon qui a été avalé par la rivière, deux kilomètres plus loin. La route est barrée, aujourd'hui, et par endroit, la végétation a quasiment recouvert le ruban de goudron.

Par endroits, la nature a quasiment avalé la voie verte © Radio France - Daniel Corsand

On arrête les frais

Quand le projet est né en 2011, le premier tronçon de 13 kilomètres, de Billère à Tarsacq, devait coûter 611.000 €, soit un coût de 47.000€ le kilomètre. Le département a fini par comprendre qu'il est inutile de forcer la nature dans cette plaine d'Arbus. Pendant plusieurs années, le maire Didier Larrieu a voulu négocier, proposant de céder des chemins communaux contre un rond-point sur la route de Mourenx. Il a finalement cédé. La voie verte va s'éloigner du gave, passer sous la route de Mourenx, et rejoindre la saligue à Artiguelouve. Une étude cadastrale va démarrer courant août et les travaux pourraient commencer courant 2021.