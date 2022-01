Arcachon : agressé et ligoté l'octogénaire livre le contenu de son coffre-fort aux malfaiteurs

Un retraité arcachonnais a été agressé et cambriolé à son domicile le weekend dernier. Les malfaiteurs sont repartis avec un butin de 15.000 euros.

Un retraité arcachonnais a été ligoté et cambriolé à son domicile dans la nuit de samedi à dimanche quartier des Abatilles. L'octogénaire, qui vit seul, a vu débarquer chez lui 2 hommes cagoulés et gantés. Ils l'ont attaché, menacé et frappé en attendant qu'il leur révèle l'endroit où il cachait son argent.

La victime a finalement ouvert son coffre-fort et remis 15.000 euros en liquide aux malfaiteurs. Ces derniers se sont alors enfuis et le vieil homme a pu prévenir la police. La PJ de Bordeaux a été chargée de l'enquête.