Le tribunal correctionnel de Bordeaux a condamné le maire Les Républicains d'Arcachon Yves Foulon à 1500 Euros de dommages et Intérêts. Il avait accusé Anny Bey, membre de l'opposition, d'injures dans une tribune sur Facebook en décembre dernier.

Anny Bey avait écrit que le 1er élu de la citée balnéaire se livrait à un "clientélisme effréné", "avait des relations incestueuses entre public et privé", évoquant "des conflits d'intérêts et du favoritisme". Anny Bey concluant par cette formule "Balkany à Levallois, Foulon à Arcachon". Le sang d'Yves Foulon n'a fait qu'un tour et a donc attaqué son opposante au tribunal pour injures.

Lors de l'audience, le 6 septembre dernier, Anny Bey avait reconnu les faits mais indiquait qu'elle pouvait tout prouver. La cour a estimé, ce jeudi en début d'après midi, qu'il n'y avait pas d'injures et que les propos devaient être portés sur la diffamation pour être reconnus. Du coup Anny Bey a été relaxée.. Elle a laissé éclater sa joie dans les couloirs du palais de justice et ne s'est pas gênée pour poster un tweet qui ne manquera pas de faire grincer des dents du côté de la mairie d'Arcachon.

Relaxée dans l'affaire d'injures publiques initiée par #Foulon. Le Maire d'Arcachon devant me verser 1.500€, il a décidé avec Me Ducos-Ader, de faire appel. L'acharnement pour bâillonner l'opposition n'a pas de prix! #argentpublic#Arcachonpic.twitter.com/zJzlRWfY27 — Anny Bey (@anny_bey) September 27, 2018

Pour l'avocat d'Yves Foulon, Maitre Benoit Ducos-Ader, c'est une histoire d'interprétation, mais l'affaire n'en restera pas là. Son client a décidé de faire appel. Le conseil municipal d'Arcachon prévu ce vendredi soir s'annonce particulièrement tendu.