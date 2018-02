Après l'interpellation d'un cambrioleur en série en décembre dernier les gendarmes d'Arcachon tentent à présent de retrouver des dizaines de victimes afin de restituer les objets volés et de boucler l'enquête.

Arcachon, France

Les gendarmes l'avait surnommé "le solitaire", un cambrioleur originaire de la région bordelaise a été interpellé et incarcéré en décembre dernier par les enquêteurs de la brigade d'Arcachon. Les gendarmes ont également découvert sa cache et récupéré plus de 3.000 objets en tout genre, fruits des cambriolages.

Les militaires tentent à présent de retrouver les victimes du "solitaire" afin de leur restituer les objets en question. Ils viennent de mettre en ligne sur arcachon.mes-objets-voles.fr plus de 2.000 photos d'objets. Une ligne téléphonique a également été mise en place : 05 57 72 24 65.

Un profil exceptionnel

Le quadragénaire, qui a été placé derrière les barreaux de la prison de Gradignan, ne semblait pas se soucier de la valeur de son butin. Dans sa cache les gendarmes ont retrouvé une énorme quantité de bijoux mais également en vrac : une tronçonneuse, des flacons de shampoing, des bouteilles de vins, une tirelire d'enfant avec quelques centimes d'euros, des chargeurs de téléphone ou encore le fameux coffret CD des meilleurs tubes des années 80 ...

Grâce au catalogue en ligne les enquêteurs espèrent maintenant que des victimes vont se manifester. Elles seraient plusieurs dizaines en Gironde mais également dans tous les départements limitrophes. "Le solitaire" sévissait depuis 2015, au moins. "Un profil exceptionnel" selon le commandant de la brigade d'Arcachon.