Arcachon : un bébé enfermé dans une voiture par accident

Arcachon, France

Les faits se sont déroulés à Arcachon, ce mercredi après-midi. Un couple venait de se garer sur un parking, au niveau de la plage des Arbousier (selon une information de nos confrères du journal Sud Ouest), et a fermé la portière de la voiture par inadvertance. Les clés sont restées à l'intérieur et le véhicule s'est automatiquement verrouillé.

Le bébé âgé de quelques mois seulement s'est retrouvé enfermé à l'intérieur, en plein soleil alors qu'il faisait très chaud. Paniqués, les parents ont appelé les pompiers mais ils ne sont pas arrivés tout de suite.

Par chance, quelques minutes plus tard, une patrouille de police qui passait par là par hasard est intervenue et a cassé la vitre de la voiture pour sauver l'enfant. Les policiers ont évité un drame et l'enfant est en bonne santé.