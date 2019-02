Arcachon : une collecte pour soutenir les familles des deux marins-pêcheurs décédés la semaine dernière

Arcachon, France

Jeudi dernier tard dans la soirée l'équipage du Cap Horn 2, bateau de pêche immatriculé à Arcachon, revenait de La Rochelle après une semaine passée en mer. Leur véhicule a quitté la route sur l'A10 entraînant la mort de deux marins âgés de 53 et 25 ans.

La "famille" du port d'Arcachon a du mal du mal à se remettre de ce drame. En début de semaine son directeur a ouvert une caisse de solidarité pour les familles. Un hommage leur sera également rendu le 21 février prochain sous la halle du port de pêche.

Des marins contraints de prendre la route

Mais pourquoi les marins ont-ils débarqués à La Rochelle et sont revenus à Arcachon par la route ? C'est une spécificité du port d'Arcachon : l'hiver de nombreux équipages sont obligés de faire la même chose. En cause : le mauvais temps et la dangerosité de passes, qui marquent l'entrée et la sortie du Bassin d'Arcachon. Après la pêche les bateaux doivent ainsi se dérouter vers les ports de Royan ou de La Rochelle. Le poisson est alors convoyé par la route dans des camions frigorifiques vers Arcachon et les marins suivent le même chemin.