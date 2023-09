Arcizac-Ez-Angles : un appel à témoin lancé après un accident entre un cycliste et un automobiliste

Un accident entre un cycliste et une voiture a fait un blessé grave ce vendredi 29 septembre. Ca s'est produit entre 8h45 et 8h55 à Arcizac-Ez-Angles, près de Lourdes. Le cycliste de 51 ans a été transporté à l'hôpital de Tarbes. Il a été percuté par l'arrière alors qu'il roulait sur la D937 dans le sens Lourdes-Bagnères. La gendarmerie des Hautes-Pyrénées lance un appel à témoin pour retrouver le conducteur qui a pris la fuite. Des débris qui pourraient correspondre au véhicule sont entrain d'être analysés. Le cycliste, lui, portait un casque et des cuissardes noires, et un maillot jaune. Son vélo était aussi noir. Pour donner des renseignements, il faut contacter la compagnie de gendarmerie d'Argelès-Gazost au 05.62.90.41.30.

