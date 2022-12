Ardèche : 1.000 alcootests distribués par les policiers et gendarmes

Un millier d'alcootests seront distribués par les forces de l'ordre dans les jours qui viennent. Ce mardi après-midi, les gendarmes en proposaient par exemple aux automobilistes au Pouzin. Les opérations continueront jusqu'avant les fêtes, elles ont commencé il y a environ une semaine.

Les forces de l'ordre ont constaté une recrudescence d'alcoolémie au volant. 370 permis de conduire ont déjà été retirés pour ce motif en Ardèche cette année. Des chiffres arrêtés à fin novembre, mais c'est déjà 20 de plus que sur toute l'année 2021 (350).

Le directeur de cabinet du préfet de l'Ardèche, Thomas Kupisz, précise que 20% des accidents et 45% des accidents mortels en Ardèche sont causés par l'alcool. Quinze personnes sont mortes sur les routes ardéchoises cette année, c'est six de moins qu'en 2021.

"C'est plutôt sympa pour notre image aussi", dit le lieutenant-colonel Thierry Tutzo, commandant en second du groupement départemental de l'Ardèche, "bien sûr on fait de la répression, mais là, on montre qu'on peut faire de la prévention, on discute avec les automobilistes".