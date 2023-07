Ardèche : 14 plaintes contre Indexia

Le tribunal judiciaire de Paris a déjà reçu une procédure collective à l'encontre de la société Indexia (ex SFAM). Cette fois c'est le parquet de Privas qui vient de recevoir 14 plaintes à l'encontre de cette société.

Jusqu'à 28 000 € prélevés en cinq ans

La plainte d'Alain est spectaculaire. Alors qu'il avait acheté un smartphone, il a contracté une assurance sur ce portable pour quelques euros par mois. Mais au fil des mois les sommes prélevées ont augmenté. Ce n'était plus seulement la société Indexia qui prélevait son compte mais d'autres entreprises inconnues pour lui et toutes finalement satellite du groupe Indexia. Les sommes s'élevait parfois à 800 € par mois. Résultat: une perte de 28 000 € entre 2018 et 2023.

Alain est un des 13 plaignants recensés par l'association de consommateurs ardéchoise UFC-Que choisir. L'association elle-même a porté plainte et d'autres dossiers continuent à lui arriver. Le scénario est toujours le même : l'achat d'un téléphone portable ou d'une tablette . Le vendeur propose une assurance. Jusque-là rien d'illégal. Mais les sommes prélevées augmentent rapidement et d'autres sociétés viennent ponctionner le compte de l'acheteur. Certains sont allés directement au siège d'Indexia à Romans réclamer leur du et ont obtenu gain de cause. D'autres attendent toujours leur remboursement.

Indexia interdit de vendre des contrats d'assurance

Le gendarme de l'assurance a interdit temporairement à Indexia de vendre des contrats d'assurance en avril dernier tant le contentieux est fourni. Aujourd'hui les plaintes ont été déposées auprès du parquet de Privas qui peut lancer une enquête ou ouvrir une information judiciaire. Et surtout qualifier l'infraction. Au minimum pratiques commerciales trompeuses explique l'avocat de l'association de consommateurs maître Bayeh.