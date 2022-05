Ardèche : à 10 ans, elle fugue pendant 8 heures

Une fillette de 10 ans a disparu pendant 8 heures ce vendredi dans la commune de Saint-Paul-le-Jeune dans le sud Ardèche. Elle a été retrouvée saine et sauve après une fugue.

C'est une fugue qui a provoqué un certain émoi dans la commune de Saint-Paul-le-Jeune dans le sud Ardèche ce vendredi 13 mai. Après avoir constaté son absence à la descente du bus pour se rendre à l'école, l'institutrice a prévenu la famille puis les gendarmes ont été alertés et ont mis un dispositif en place pour tenter de la retrouver. La mairie a également lancé un appel à témoins. La fillette de 10 ans qui avait décidé de fuguer a finalement été retrouvé dans la commune aux alentours de 17h, saine et sauve. Une bonne nouvelle qui a rassuré les habitants du village, qui avaient été sollicités sur les réseaux sociaux.