Ardèche : à 15 ans, au volant d'une Mégane RS et en excès de vitesse

A la hauteur de Saint-Lager-Bressac, vers 10h30 ce samedi matin, les gendarmes circulent sur la départementale 22 quand ils aperçoivent, à quelques véhicules devant eux, une Mégane RS qui accélère brusquement quand la route s'élargit et passe d'une à deux voies dans leur sens de circulation. La voiture de sport double les autres véhicules à grande vitesse. Les gendarmes doivent atteindre les 140 kilomètres/heure sur cet axe limité à 90 pour suivre le véhicule qu'ils font stopper.

Les deux cousins avaient pris la voiture "pour s'amuser"

Surprise, le conducteur est un adolescent de 15 ans. Son passager est son cousin de 18 ans. C'est le plus grand qui avait "emprunté" la voiture de son père sans autorisation "pour aller faire un tour" et pour que son cousin "essaie la voiture et voit ce qu'elle était capable de faire", d'où la brusque accélération. Le plus jeune sera poursuivi pour conduite sans permis, son cousin pour complicité de conduite sans permis. La voiture a été mise en fourrière.