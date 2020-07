Ardèche : au safari-parc de Peaugres, un nouvel espace de 600 m² pour jouer avec l'eau

Le parc ardéchois vient d'investir un million d'euro dans un espace aqualudique. Les clients réclamaient cet endroit alors que les étés sont de plus en plus chaud dans la région. L'espace a été inauguré ce samedi 4 juillet

Le safari-parc de Peaugres (Ardèche) vient d'inaugurer une nouvelle attraction pour les enfants et ados. Dans la zone la plus chaude du parc, à la sortie de l'enclos des tigres, des lions et des loups, un espace aqualudique de 600 m² vient d'ouvrir ce samedi 4 mai.

"Nos clients réclamaient de l'ombre, nous avons installé des panneaux solaires-ombrières, raconte Christelle Vitaud, la directrice du parc animalier. Ils voulaient des brumisateurs pour se rafraîchir sur le parcours et puis une zone dédiée à la manipulation de l'eau." Le Safari Splash a donc vu le jour.

L'aire de jeux accueille les tout petits avec leurs parents comme les ados © Radio France - François Breton

"Nous aurions dû ouvrir l'attraction plus tôt dans l'année, mais à cause de la pandémie les travaux ont été retardés", poursuit Christelle Vitaud. Le projet a coûté 1 million d'euros au parc animalier. Une soixantaine de jeux ont été installés ainsi qu'un bassin qui accueillera des carpes koï.

L'eau circule dans un circuit fermé. Elle sera réutilisée après avoir été filtrée. "Nous avions besoin que cet espace colle à nos aspirations environnementales. On répète sur tous les panneaux dans le parc que l'eau est une ressource rare. Nous ne voulions pas quelque chose à fond perdu avec de l'eau qui soit gaspillée", résume Christelle Vitaud.

L'attraction sera ouverte durant les beaux jours, dès le Pâques si le temps le permet et jusqu'à fin août.