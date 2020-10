La RN 86 est coupée à la circulation ce mardi après-midi à hauteur de Baix (Ardèche) à cause d'une maison fissuréequi menace de s'effondrer sur les voies de circulation.cela provoque d'important bouchons.

Ardèche : la RN 86 coupée à la circulation à cause d'une maison fissurée

La RN 86 vient d'être coupée a la circulation ce mardi après-midi à cause d'une maison inhabitée et fissurée le long de la route. Dans un premier temps la circulation s'est faite en alternance ce qui a provoqué d'importants bouchons. Mais l'expert dépêché sur place a constaté en début d’après-midi que la maison "avait de nouveau bougé" et menaçait de s'effondrer sur la chaussée.

La RN 86 est donc désormais totalement coupée a la circulation.

Les panneaux de déviation ne sont pas encore en place mais la gendarmerie fait faire demi-tour aux véhicules coincés dans les bouchons pour emprunter les itinéraires de délestage.

La gendarmerie de l'Ardèche conseille d'emprunter les itinéraires de délestage par le Pouzin via la RD 22 et la RD 2 au rond-point de Brune en venant du nord. En venant du Sud, il faut emprunter la RD 2 à l'entrée de Meysse, puis suivre la direction de Valence à partir du rond-point de Brune.