Ardèche : circulation perturbée sur la RN 102 après un accident de poids-lourd au col de la Chavade

Une quinzaine de pompiers et les gendarmes sont sur place ce lundi soir.

Ce camion s'est couché au lieu-dit le vieux Mayres dans la montée du Col de la Chavade en venant d'Aubenas en direction du Puy, peu après 18 h. Le chauffeur a pu sortir seul de sa cabine, il est légèrement blessé et doit être transporté à l'hôpital d'Aubenas. Mais le plus gros travail pour les quinze pompiers sur place est pour l'instant de contenir le gasoil qui s'est échappé du réservoir. Le carburant s'est en partie répandu sur la chaussée et dans le fossé. Les agents d'entretient des routes sont également sur place pour s'occuper de ce gasoil répandu.

On ignore pour quelle raison ce camion s'est couché sur le bas côté, mais sa position ainsi que les véhicules de secours et de relevage bloquent pour l'instant la circulation sur des deux des trois voies à cet endroit. L'opération de relevage du poids-lourd accidenté devrait s'achever en milieu de soirée.