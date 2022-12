Ardèche : un automobiliste gravement blessé, la route Tournon-Lamastre coupée

Vers 17h45, un accident grave s'est produit sur la route de Lamastre entre Saint-Barthélémy-le-Plain et la bifurcation de Boucieu-le-Roi. Dans des circonstances qu'on ne connait pas encore, une voiture et un poids lourd de transport d'engins se sont percutés. Un choc frontal très violent. Si le chauffeur routier est indemne, l'automobiliste a dû être désincarcéré. Cet homme de 50 ans est pris en charge par l'hélicoptère du Samu 69. Une femme de 35 ans et son fils de 8 ans, témoins de l'accident et qui ont alerté les secours, sont très choqués. Ils doivent être transportés par ambulance à l'hôpital de Valence pour des examens de contrôle.

Cet accident a mobilisé 16 pompiers et un équipage du SMUR. Le temps de l'intervention des secours, la départementale 534 a été coupée et une déviation a été mise en place générant de grosses perturbations.