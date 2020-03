Ardèche : confiné il sort acheter des croissants, percute un poteau et prive 70 habitants d'internet

Ce jeune de 24 ans roulait sans doute bien trop vite vers 5 h 20 ce dimanche matin. Il est sorti de route et a percuté un poteau de France Telecom à Saint-Fortunat-sur-Eyrieux ( Ardèche). Le poteau très endommagé prive tout un quartier de la commune d'internet et de téléphone.

Vers 5 heures 20 ce dimanche matin un habitant de Saint-Laurent-du-Pape âgé de 24 est pris d'une irrépressible envie de croissants... au point qu'il roule très vite au volant de son Audi RS3. Sur la Départementale 120 à l'entrée de Saint-Fortunat-sur-Eyrieux ,où se trouve la boulangerie la pus proche de chez lui, il sort de route.

Il percute d'abord une table de pic-nic en béton sur le bas côté, puis un poteau téléphonique et chute dans le ravin plusieurs mètres en contrebas . Son véhicule prend feu. Le jeune homme blessé au genou et a l’épaule réussi à sortir in extremis de sa voiture et rentre chez lui à pied, sept kilomètres plus loin.

Le conducteur identifié malgré sa fuite

La plaque minéralogique est endommagé, mais les gendarmes finissent par identifier le jeune conducteur et le retrouve chez lui en fin de matinée. Il reconnait tout et pour expliquer pourquoi il circulait en voiture malgré le confinement il assure qu'il voulait aller acheter des croissants ! IL explique aussi qu'il n'a pas voulu fuir qu'il a même tenté d'appeler le samu. Le jeune homme sera convoqué prochainement a la gendarmerie de Privas pour se voir notifier toutes les amendes routières excès de vitesse etc et celle en lien avec les interdictions de sorties.

Privés d'internet et de téléphone

Mais cet accident à une autre conséquence pénible en cette période de confinement. Il prive de téléphone et d'internet tout un quartier de Saint-Fortunat-sur-Eyrieux. France Télécom devra intervenir pour réparer le poteau et rétablir ces communications.