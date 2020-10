Ardèche : convoqué à la gendarmerie pour conduite sans permis, il s'y rend en voiture et alcoolisé

Un automobiliste a visiblement eu du mal à comprendre ce qu'on lui reprochait. Vendredi 8 octobre, il s'est rendu en voiture à la gendarmerie du Teil (Ardèche), alors qu'il n'a pas le permis et qu'il était sous l'emprise de l'alcool. Il était attendu par les militaires pour signer une convocation en justice, parce qu'il avait justement été contrôlé un mois auparavant en train de conduire sans permis et sous l'emprise d'alcool.

Les militaires de la brigade motorisée se sont positionnés à côté de son véhicule, garé à quelques centaines de mètres de la gendarmerie. Ils ont attendu que l'homme démarre et l'ont pris en flagrant délit. Le mis en cause, âgé de 50 ans et domicilié en banlieue lyonnaise, a été placé sous contrôle judiciaire et sera jugé au tribunal judiciaire Privas à la fin du mois d'octobre.