Ardèche : de nombreux départs de feu ont mobilisé les pompiers ce mercredi

Le risque d'incendie est élevé en ce moment en Ardèche à cause du vent et de la sécheresse. Les pompiers ont dû faire face à de nombreux départs de feu ce mercredi sur le département et le vent violent leur a sérieusement compliqué la tâche.