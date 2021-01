Ardèche : des cambrioleurs chassés par l'épouse du maire de Saint-Alban-d'Ay

Ce vendredi 8 janvier, peu après 20h, l'épouse du maire de Saint-Alban-d'Ay dans le Nord-Ardèche entend un bruit suspect provenant de son garage. Madame Ferrand ouvre la porte et tombe sur un voleur. Elle hurle, avant que son mari ne prenne en chasse l'homme ainsi que son complice. Résultat : les cambrioleurs s'enfuient en vitesse, sans avoir eu le temps de dérober quoi que ce soit.

Dispositif de recherche

Prévenus par le couple, les gendarmes arrivent au domicile et découvrent une voiture volée deux jours plus tôt, à Saint-Cyr. C'est probablement ce véhicule que les cambrioleurs ont utilisé avant de pénétrer dans la maison. Les militaires décident alors de mettre en place un dispositif de recherche en contrôlant les routes environnantes. Vers minuit, ils arrêtent un jeune homme à Roiffieux, à bord d'une voiture volée quelques heures plus tôt. Selon les premiers éléments, cet homme pourrait être l'un des deux cambrioleurs. Il a été placé en garde à vue.