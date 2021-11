Ardèche : des chèvres coincées plusieurs jours en montagne secourues par les pompiers

Des chèvres ont été secourues par les pompiers en Ardèche mercredi 3 novembre. C'est la propriétaire, une habitante de Saint-Jean-Roure (Ardèche), près du Cheylard, qui a prévenu les secours. Trois de ses chèvres s'étaient sauvées de leur enclos cinq jours plus tôt et se sont retrouvées coincées sur une barre rocheuse, près du château de Rochebonne. Des spécialistes du Groupe d'intervention en milieu périlleux (GRIMP), sont intervenus avec cordes et baudriers pour récupérer les bêtes.

L'opération a duré trois heures et demi indique l'adjudant-chef Hervé Remy : "En plus d'intervenir sur des cordes, les animaux étaient stressés, il ne se laissaient pas faire donc il a fallu les capturer dans un premier temps et confectionner un baudrier de fortune pour pouvoir les extraire du milieu où ils étaient coincées." Les chèvres étaient affamées après quatre jours sans manger mais en parfaite santé.