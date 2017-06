Ardèche : des coups de feu pendant la fête de la musique à Saint-Laurent-du-Pape

La fête de la musique a dégénéré à Saint-Laurent-du-Pape. Suite à une bagarre sur fond d'alcool, un homme a tiré à plusieurs reprises avec un fusil à pompe blessant légèrement une autre personne. Le tireur présumé est en garde à vue.

La fête a été ternie dans le village de la vallée de l'Eyrieux mais la soirée aurait pu se terminer plus tragiquement encore. Ce mercredi soir, une estrade où se produisent des musiciens est installée devant le nouveau bar de la commune. Le public s'agglutine. Certains boivent beaucoup. Et pour une raison encore inconnue, des habitants qui se connaissent s'invectivent. La dispute dégénère en bagarre. D'autres s'en mêlent. Un homme revient alors avec un fusil à pompe et il tire à plusieurs reprises.

Un blessé léger touché à la poitrine

Un homme a été touché par des impacts de petit plomb à la poitrine. Blessures heureusement superficielles. Les gendarmes ont pu rapidement identifier le tireur présumé. L'homme a été placé en garde à vue. A-t-il visé précisément sa victime ou a-t-il tiré au hasard pour faire se disperser les protagonistes de la bagarre ? L'enquête devra le déterminer.