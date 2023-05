Ardèche : des grêlons "gros comme des cerises" font des dégâts à Joannas

Les grêlons qui ont frappé le village de Joannas, en Ardèche, étaient "gros comme des cerises" ce lundi 29 mai. L'orage a débuté vers 17 heures, il a frappé plusieurs hameaux de la commune et ne s'est terminé que vers 18h30, selon le maire du village, Bernard Vedovato, qui envisage de demander la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. La végétation a souffert. "On dirait qu'il a neigé, c'est tout blanc", témoigne le premier édile, que nous avons joint peu de temps après l'orage. Il décrit également des dégâts sur des habitations, des cheminées, des vérandas.

ⓘ Publicité

"Je viens de faire le tour des vergers et de la vigne devant chez moi, ça fait mal au cœur", réagit André Merle, arboriculteur et viticulteur. Il estime que cette partie de son exploitation est à 90% détruite, "notamment les cerisiers, les pêchers". "Heureusement, on a des arbres sur d'autres communes, ça permet d'atténuer les pertes", ajoute celui qui est également premier adjoint. Il estime avoir déjà vu des grêlons plus gros tomber à Joannas, mais peut être pas aussi longtemps. "Au pied de certains arbres, j'ai retrouvé des oiseaux morts", décrit-il, pour expliquer la puissance de l'orage.